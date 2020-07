Lione, Garcia: “Pensiamo solo al Psg, per la Juventus ci sarà un sacco di tempo” (Di giovedì 30 luglio 2020) “È un’ottima opportunità per vincere un trofeo, è passato troppo tempo da quando ne abbiamo vinto uno. Dobbiamo dare il massimo per sfruttare al meglio questa opportunità. Sappiamo che siamo sfavoriti, ma non ci dispiace il ruolo di outsider”. Queste le parole di Rudi Garcia, allenatore del Lione, alla vigilia della finale di Coppa di Lega francese che andrà in scena venerdì sera contro il Psg. “Abbiamo pressione addosso, la sentiamo ma è un qualcosa di positivo – ha proseguito l’ex allenatore giallorosso – Per noi è molto motivante giocarci tutto in due partite”. Ma al momento Garcia non vuole sentire parlare di Champions League, con la Juventus il match di ritorno degli ottavi di finale è programmato per il ... Leggi su sportface

