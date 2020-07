Lione, Garcia: “La preparazione sarà importante. Siamo motivati” (Di giovedì 30 luglio 2020) La parola al tecnico del Lione, Rudi Garcia.I Les Gones si preparano in vista delle prossime sfide: la finale di Coupe De La Ligue contro il Psg e la sfida di Champions League contro la Juventus. Due gare di estrema importanza per la compagine francese che ha voglia di fare bene e portare a casa il miglior risultato possibile: "Abbiamo due partite importanti da giocare. Siamo motivati. Abbiamo cambiato la preparazione, vogliamo creare problemi al PSG. Cercheremo di fare di tutto per poter vincere il trofeo. Sarà importante anche la preparazione in vista del caldo, sarà molto importante prendere in considerazione questo fattore", ha concluso Garcia. Leggi su mediagol

