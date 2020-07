L'inquinamento dell'aria taglia di due anni l'aspettativa di vita (Di giovedì 30 luglio 2020) L'inquinamento dell'aria riduce l'aspettativa di vita di due anni globalmente, secondo i più recenti dati raccolti dall'Air Quality Life Index. L'Aqli traduce l'inquinamento da particolato in un parametro importante quale l'impatto sull'aspettativa di vita comparato alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità sui livelli di inquinamento considerati sicuri. L'inquinamento da particolato è ritenuto dall'Aqli avere un impatto maggiore sull'aspettativa di vita di malattie come la tubercolosi o perfino eventi come le guerre e secondo l'indice è ben maggiore della minaccia ... Leggi su gqitalia

