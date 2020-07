L’iniziativa di Bochicchio (M5s): confronto online su temi d’attualità politica (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prende il via domani ConversAZIONI, la nuova rubrica on line ideata e curata da Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “In questo momento così delicato nel quale è necessario essere rigorosi nel rispettare le misure anti-Covid, ho pensato di utilizzare lo strumento della rete per avviare dei confronti su temi di stringente attualità politica che hanno ricadute nella nostra vita quotidiana”, dichiara Bochicchio. “Di qui l’idea di una diretta live sulla mia pagina pubblica Facebook nella quale, con cadenza – spero – settimanale, affronterò questioni di interesse generale in compagnia di esperti in materia. Domani pomeriggio, dalle ore 17.30, sarò in ... Leggi su anteprima24

