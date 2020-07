Libia, dall'Italia sei milioni di euro alle Ong che legittimano i campi di prigionia (Di giovedì 30 luglio 2020) La denuncia di un rapporto dell'Asgi: invece di combatterle, si favoriscono le pratiche più disumane. Così con soldi pubblici di un bando del ministero degli Esteri finanziamo i centri di detenzione in mano ai trafficantiCosì la nostra politica in Libia ha arricchito ancora di più i trafficanti di esseri umani" Memorandum Italia-Libia: l'accordo della vergogna che continua a condannare a morte " Chi è Bija, tra petrolio e schiavi un uomo al centro del sistema " Leggi su espresso.repubblica

