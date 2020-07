Lexus, Auto Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia (Di giovedì 30 luglio 2020) Il mondo dell’auto e quello del cinema si uniscono nuovamente in occasione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia. Per il quarto anno consecutivo, infatti, Lexus è Auto Ufficiale della manifestazione, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2020, e quindi pronta ad accompagnare attori, registi e volti noti tra un red carpet e l’altro sulle sue 36 vetture messe a disposizione. Dalla LC Convertible alle nuove vetture elettriche UX 300e, a cui si affiancheranno la gamma completa di SUV, la berlina di lusso ES e la coupé LC, tutte dotate di tecnologia Full Hybrid Electric Lexus. Leggi su vanityfair

