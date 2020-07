Lewis Hamilton: la doppia identità tenuta nascosta per dieci anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Lewis Hamilton ha svelato un clamoroso segreto. Nessuno si sarebbe mai aspettato che ci fosse lui dietro quel personaggio. Lewis Hamilton ha svelato qualcosa che non ci si sarebbe mai aspettati. Il pilota britannico ha nascosto per dieci anni di avere una doppia identità. Il sei volte campione del mondo di Formula 1 ha deciso di vuotare il sacco. La confessione è arrivata del tutto inaspettata su Instagram, dove il pilota ha dichiarato di essere il cantante XNDA, protagonista di un featuring con Christina Aguilera, nel brano “Pipe”, del 2018. Hamilton ha ufficialmente ringraziato Christina per l’opportunità concessagli. Sono dunque circa dieci anni che ... Leggi su bloglive

