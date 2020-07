Legionella, primo focolaio nazionale ad Aviano: 8 i contagiati (Di giovedì 30 luglio 2020) Non solo Coronavirus. Ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia, c’è un focolaio di Legionella. 8 persone sono ricoverate all’ospedale di Pordenone Il Coronavirus ha completamente stravolto il 2020, ma non è l’unica malattia a preoccupare. Ci sono infatti altre patologie che si stanno sviluppando su tutto il territorio mondiale. Tra queste, come riportato da Fanpage.it, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Legionella primo Legionella, primo focolaio nazionale ad Aviano: 8 i contagiati Inews24 Friuli di Venezia Giulia, 8 persone ricoverate: “Hanno la legionella”

In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing Post, 8 persone sono state ricoverate all’Ospedale di Pordenone in quanto sono risultate positive alla Legionella. I pazienti, in ...

Aviano: focolaio di legionella, avviati i controlli

Sono cinque i casi di legionellosi accertati dall’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale in questi ultimi giorni ad Aviano, un comune in provincia di Pordenone, noto per la base aerea statunitense ( ...

In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing Post, 8 persone sono state ricoverate all’Ospedale di Pordenone in quanto sono risultate positive alla Legionella. I pazienti, in ...Sono cinque i casi di legionellosi accertati dall’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale in questi ultimi giorni ad Aviano, un comune in provincia di Pordenone, noto per la base aerea statunitense ( ...