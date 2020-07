Lecce, Sticchi Damiani avverte: “Genoa-Verona? Certi intrecci… ma voglio pensare che la A sia pulita” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il suo Lecce neopromosso merita la A più del Genoa, lo abbiamo detto ieri. Ma la salvezza dipende proprio dal Genoa. Se i rossoblu battono il Verona dell’ex Juric, il Lecce è condannato alla retrocessione a prescindere dai tre punti con il Parma. Rischio biscotto? Sticchi Damiani non ci vuole proprio pensare. E avverte: “Genoa-Verona? Ci sono degli intrecci, ma mi piace pensare che le partite saranno regolari. La nostra battaglia contro il Parma sarà partita vera, nessuno ci ha mai regalato niente. voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta, non penso a favori in un senso o nell’altro, escludo complotti perché sarebbe il male del calcio ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Lecce, Sticchi Damiani avverte: '#GenoaVerona? Certi intrecci... ma voglio pensare che la A sia pulita' - - TuttoMercatoWeb : Il Lecce si gioca la salvezza, Sticchi Damiani: 'Genoa-Verona? Voglio pensare che la A sia pulita' - buoncalcio : #Lecce, Sticchi Damiani avverte il #Genoa: “La nostra contro il Parma sarà una partita vera. Mi piace pensare che a… - zazoomblog : Sticchi Damiani: «Lecce penalizzato. Genoa-Verona? Voglio pensare ad un match pulito» - #Sticchi #Damiani: #«Lecce - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Sticchi Damiani: 'L’idea di introdurre almeno i playout, nella parte bassa della classifica, è qualcosa che ser… -