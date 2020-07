Le confraternite criminali nigeriane alla conquista dell’Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Due operazioni nell’arco di pochi giorni ed entrambe contro la mafia nigeriana, nello specifico contro le confraternite “Eiye” e “Mephite“, la prima attiva tra Marche e Abruzzo mentre la seconda in Sicilia. Gli arresti di questi giorni dimostrano ancora una volta come in Italia ci sia un problema ed anche molto serio, legato alla presenza … Le confraternite criminali nigeriane alla conquista dell’Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

Blitz della polizia a Catania nei confronti della confraternita cultista dei Maphite organizzazione criminale transnazionale, con sede in Nigeria e basi nei paesi europei e in diverse regioni

