Lazio, seduta di scarico: da valutare Acerbi, ancora out Caicedo (Di giovedì 30 luglio 2020) seduta di scarico post-Brescia per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria casalinga allo stadio Olimpico, i biancocelesti si sono ritrovati sui campi di Formello per riprendere gli allenamenti. Riscaldamento comune e rosa divisa in due gruppi tra titolari e giocatori rimasti a riposo. Da domani il tecnico piacentino inizierà le prove tattiche in vista dell’ultima gara di stagione contro il Napoli al San Paolo. In merito alla formazione che chiuderà il campionato, Inzaghi ha ancora qualche dubbio da sciogliere, in particolare sulla fascia sinistra. Potrebbe tornare dal primo minuto Marusic, che ieri è stato impiegato nel secondo tempo, altrimenti Djavan Anderson e Jony sono le altre due opzioni. Verrà confermato Lazzari sulla fascia destra così come il terzetto di ... Leggi su sportface

Sabato la sfida alla Lazio. Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiornato tutti i tifosi azzurri sulla seduta di allenamento al centro tecnico di Castel Volturno.

Il Napoli, attraverso le colonne del proprio portale ufficiale, ha diramato il consueto report sulla seduta d'allenamento in quel di Castel Volturno:

Sabato la sfida alla Lazio. Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiornato tutti i tifosi azzurri sulla seduta di allenamento al centro tecnico di Castel Volturno.