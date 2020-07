Lavoro, l'Istat: "Con il Covid persi 600mila occupati" (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono negativi i dati forniti dall 'Istat sullo stato dell'economia italiana nelle stime di giugno. Pesa come è ovvio la crisi innescata dall'epidemia del Coronavirus . Il primo dato che balza in ... Leggi su quotidiano

istat_it : In deciso aumento le persone in cerca di lavoro (+149mila), il tasso di disoccupazione risale all’8,8% (+0,6 punti… - RaiNews : #Istat: gli italiani tra gli ultimi in Europa per livello di #istruzione. Per trovare #lavoro determinante l'area d… - Agricolae1 : @istat_it : @coldiretti , 4 MLN SENZA CIBO CON SOS LAVORO - Agricolae - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: La scoperta dei cosiddetti #disoccupati #invisibili, che, un po’ come i lavoratori in nero, non vengono registrati com… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: La scoperta dei cosiddetti #disoccupati #invisibili, che, un po’ come i lavoratori in nero, non vengono registrati com… -