Lavoro, Istat: “Da febbraio persi 600mila posti”. La Bce: “Senza cig il tasso di disoccupazione avrebbe potuto salire al 25%” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dall’inizio della pandemia in Italia – alla fine di febbraio – il numero degli occupati in Italia è calato di circa 600mila unità. E’ la nuova stima dell’Istat aggiornata a giugno: a maggio il dato si fermava a 500mila. Come da attese, sono calate ancora anche le persone in cerca di occupazione: da febbraio sono 160mila in meno. Mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno un’occupazione né la cercano, sono aumentati di oltre 700mila unità. L’unico aspetto positivo è che a giugno la ricerca di Lavoro è ripartita: l’istituto parla di “consistente” aumento, con 149mila persone uscite dall’inattività e tornate nel gruppo di chi “è in cerca”. Si tratta soprattutto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

