Latina, 10 migranti positivi al Coronavirus: su 55 arrivati da Lampedusa, 38 sono minorenni (Di giovedì 30 luglio 2020) Dei 55 migranti arrivati a Latina da Lampedusa nella tarda serata di martedì, 28 luglio, 10 sono risultati positivi al Coronavirus. I migranti, tra cui 38 minori e 4 donne (una con figli), dopo il loro arrivo nel capoluogo pontino sono stati trasferiti nella struttura dell’ ex Rossi Sud. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche: “Tutto per la scellerata politica delle frontiere aperte a tutti, una scelta incomprensibile di cui pagheranno le conseguenze i cittadini italiani” – ha dichiarato tra i tanti l’on. Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro e coordinatore romano della Lega. Leggi anche: Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

