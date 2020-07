L’Associazione L’ERETICO, le dure accuse sulla gestione emergenza COVID-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la conta dei deceduti da Coronavirus il focus nonché mirino si sofferma sulla gestione dell’emergenza. Sugli errori fatti. L’Associazione L’ERETICO non le manda di certo a dire in quanto a impropria gestione del COVID-19. L’Associazione è stata fondata dal virologo Giulio Tarro e presieduta dal magistrato ed ex politico Angelo Giorgianni. A dare la forma di un trio ci pensa la presenza del Dottor Pasquale Mario Bacco medico legale e ricercatore di MELEAM. In questo clima di lento ritorno alla normalità emerge la resa dei conti dei fatti e dei misfatti e l’Associazione L’ERETICO non sta a guardare bensì sollecita all’attenzione con diversi comunicati. L’ultimo comunicato dell’Associazione vede in allegato una lettera ... Leggi su quotidianpost

