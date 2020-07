L'assessore Pesci lascia la giunta, il sindaco Gennari: 'Attendo di conoscere le motivazioni' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Abbiamo ricevuto ieri la lettera di dimissioni da parte dell'assessore Patrizia Pesci con la quale confido di avere al più presto un chiarimento. Ovviamente non le ho ancora accettate in attesa di ... Leggi su riminitoday

BimboFabrizio : Un mare di pesci per ogni stagione. Conferenza stampa in Regione Toscana. Assessore Marco Remaschi. -

Ultime Notizie dalla rete : assessore Pesci

RiminiToday

Il Reno trasformato in una fogna a cielo aperto e migliaia di pesci morti spiaggiati sulla riva del Limentra ... la Regione – ha detto l’assessore all’ambiente Irene Priolo –, anche attraverso i ...Il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche? "Un nulla di fatto". "La cabina telefonica di via del Polacchino non è stata rimossa, così come i contenitori della differenziata vicino al ...