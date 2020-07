Lario Reti Holding e disservizi: il primo cittadino non ci sta (Di giovedì 30 luglio 2020) battaglia tra Pescate e Lario Reti Holding. Il sindaco Dante De Capitani ha infatti intrapreso un'iniziativa contro la società che gestisce il ciclo idrico integrato, rea, secondo lui, di essere in ... Leggi su ilgiorno

VaLsaSsInaNews1 : LARIO RETI E “FONDAZIONE” LANCIANO UN SITO, 60 TOTEM E 15MILA € AI PICCOLI MUSEI. TANTA VALSASSINA NEL PROGETTO 'DI… - LeccoNews : DISCOVERY: DOPO I SENTIERI LARIO RETI E “FONDAZIONE” LANCIANO UN SITO, 60 TOTEM E 15MILA € AI PICCO | 30/07/2020 - - lecco_notizie : Lario Reti Holding: in arrivo 50 milioni di Euro dalla Banca Europea per gli Investimenti - LeccoNews : LARIO RETI, 50 MILIONI DI € CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 29/07/2020 - - lecco_notizie : Webinar Anaci – Lario Reti Holding su “La fornitura dell’acqua in condominio” -