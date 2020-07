L’appello SIMG ai Ministri Azzolina e Speranza: “Utilizziamo i medici in pensione nelle scuole: va garantita la sicurezza e la prevenzione” (Di giovedì 30 luglio 2020) RIAPERTURA SCOLASTICA RAPIDA E IN sicurezza: LA PROPOSTA A TUTELA DELLA SALUTE – Non abbassare la guardia nei confronti del virus e continuare a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid 19, pur riprendendo con prudenza e cautela uno stile di vita sempre il più possibile ordinario e consueto. L’epidemia continua a impegnarci in una sfida senza precedenti, ma in vista della riapertura delle scuole non si può e non si deve pensare a un inevitabile adattamento in funzione della salvaguardia della salute degli studenti, gli insegnanti e tutti gli operatori del settore. Per questo la SIMG – Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie ha inviato una lettera al Ministro dell’Istruzione Lucia ... Leggi su meteoweb.eu

AGoodMag : Utilizzare i medici in pensione nelle scuole per garantire sicurezza e prevenzione nelle scuole. E' l'appello della… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello SIMG Daniele Silvestri: “S.C.O.T.C.H”, la recensione in anteprima Soundsblog.it