L’Aeronautica Militare dona la “deriva” di un aereo alla città di Caserta (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“A Caserta, città di aviatori, in memoria dei suoi caduti dell’Aeronautica Militare per difendere l’Italia e i suoi cieli”. E’ questa la dedica che da oggi è possibile leggere sulla deriva del velivolo AMX collocata a Caserta, sulla rotonda di Viale Carlo III, all’incrocio con Viale della Libertà. Al disvelamento del cimelio erano presenti il sindaco della città di Caserta, Carlo Marino e il Comandante della Scuola Specialisti Nicola Gigante, con una delegazione di personale della storica scuola Casertana, oltre al Generale Elia Rubino, Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta con alcuni soci, e l’imprenditore donato Zitiello, ... Leggi su anteprima24

Leonardo94Lenny : Se un membro della Protezione Civile ed ex generale dell'Aeronautica Militare vi fa i complimenti per la vostra att… - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori - DriverMattia198 : RT @GeopoliticalCen: Il 480º stormo dell’aeronautica militare americana, specializzato nel l’eliminazione delle difese aeree nemiche, lasci… - PolitikoReal : RT @GeopoliticalCen: Il 480º stormo dell’aeronautica militare americana, specializzato nel l’eliminazione delle difese aeree nemiche, lasci… - FvgDaniele : RT @GeopoliticalCen: Il 480º stormo dell’aeronautica militare americana, specializzato nel l’eliminazione delle difese aeree nemiche, lasci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aeronautica Militare Caserta, che bello il Sacrario ai Caduti dell'Aeronautica Militare restaurato l'eco di caserta