La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu abbandona lo studio: “Mi manchi di rispetto” (Di giovedì 30 luglio 2020) Finale ad alta tensione quello della puntata di oggi di La Vita in Diretta Estate. Il programma, condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu, dopo un inizio stentato e ricco di critiche, sta trovando una sua quadra. Merito anche del duo Masi-Delogu, più volte al centro di scambi piccati e frecciatine. Come quella di oggi, che ha visto la Delogu abbandonare lo studio di La Vita in Diretta Estate. Il desiderio di Marcello Masi a La Vita in Diretta Estate Anche in questo caso, va detto, è molto probabile che il siparietto sia un altro sketch della coppia Masi-Delogu. Al termine della puntata di oggi di ... Leggi su thesocialpost

