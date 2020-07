La Virtus Roma si iscrive al campionato di A1 ma resta in vendita (Di giovedì 30 luglio 2020) Torna il sereno in casa Virtus Roma: il patron Claudio Toti ha sciolto le riserve annunciando l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie A di basket. Un atto che Toti ha predisposto per portare a compimento la cessione del club, per cui restano avviate due trattative distinte che l'attuale proprietario conta di definire nel giro di un mese. «Ho preso la decisione di mettere la Virtus nella condizione di iscriversi al prossimo campionato. La decisione - ha rivelato - era legata a riequilibrare i parametri necessari all'iscrizione, ulteriore impegno importante sul quale ho dovuto riflettere». Dopo venti anni alla guida del club, il patron capitolino ha motivato così la decisione di procedere con l'iscrizione del club alla LBA, dopo che lo ... Leggi su iltempo

