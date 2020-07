La Turchia ha approvato una legge che limita fortemente i social media (Di giovedì 30 luglio 2020) (foto: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency/Getty Images)Il parlamento turco, su proposta del partito conservatore Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha approvato una nuova legge che conferisce al governo nuovi poteri per regolare i contenuti sui social media. La norma, in vigore dal prossimo primo ottobre, prevede che le piattaforme con oltre un milione di utenti al giorno, come Facebook, Twitter e YouTube, debbano nominare un rappresentante legale turco che presieda un ufficio permanente nel paese e archiviare i dati dei propri utenti in modo da renderli accessibili alla magistratura in caso di necessità. A questi nuovi organi è delegata la responsabilità di rispondere alle richieste del governo, individuando e bloccando i contenuti pubblicati se considerati offensivi. Se le ... Leggi su wired

