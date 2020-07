La Spezia si aggiudica un bando da 330 mila euro del MIT per migliorare ed estendere le piste ciclabili in città (Di giovedì 30 luglio 2020) Oltre 330 mila euro per migliorare ed estendere ciclovie urbane. È questa la cifra che il Ministero dei Trasporti ha assegnato alla città che nei mesi scorsi ha partecipato ad un bando promosso dal Ministero proponendo un progetto elaborato dall’Amministrazione Peracchini. Il MIT ha dato il via libera al Decreto che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Alla Spezia, arriveranno dunque 330.768 € di cui € 123.985 nel 2020 e € 206.784 € nel 2021. Risorse che consentiranno alla città un’ ulteriore sviluppo ... Leggi su laprimapagina

