La Spezia, il neonato ricoverato per Coronavirus è figlio di due negativi (Di giovedì 30 luglio 2020) GENOVA – Il neonato covid positivo riscontrato oggi in Asl 5 dai dati del bollettino quotidiano regionale della Liguria è ricoverato nel reparto di neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Non ha particolari problemi di salute, non è figlio di genitori positivi e la sua positività è stata riscontrata nell’ambito delle attività di screening predisposte dalle autorità sanitarie regionali. E’ quanto si apprende da fonti di Alisa, l’azienda ligure sanitaria. Leggi su dire

