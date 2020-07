"La sinistra è il migliore avvocato dei clandestini". A In onda la stoccata di Senaldi contro Parenzo e gli anti-salviniani (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Senaldi, ospite di In onda su La7 condotta dal duo Luca Telese e David Parenzo, è chiamato a rispondere sul fatto politico del giorno: il voto al Senato che autorizza il processo per Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona della nave Ong, Open Arms. Il direttore di Libero, sollecitato da Luca Telese, su come il suo quotidiano titolerà la notizia del giorno ha risposto: "Renzi ha cambiato idea: Salvini va a processo e il miglior avvocato dei clandestini è la sinistra che è una cosa ormai notoria a tutti". Alla velata critica di David Parenzo di aver troppo semplificato l'argomento, la replica di Senaldi, col sorriso tra le labbra, ... Leggi su liberoquotidiano

riotta : Mai visti in Italia gli 'intellettuali di sinistra' così sdraiati su un governo. Ostili o corrucciati con i premier… - matteosalvinimi : Detto da chi ritiene che senza i clandestini africani non si troverà mai un vaccino al Covid-19.... direi che è una… - CandianiStefano : #iostoconSalvini. Grazie @matteosalvinimi per l’esempio che dai tirando una linea di confine tra chi ama #Italia e… - _SeeEmilyPlay__ : 'Spaventoso, tradimento, la sinistra, deriva liberticida, saltano le regole del diritto, nessuno è al sicuro'...que… - fiona_192125 : RT @dantegiumanini: E lo dice uno di sinistra Open Arms, Cacciari: 'I 'complici' di Salvini hanno votato sì al processo, è indecente' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra è È il capolavoro del capitale: far fare alla sinistra ciò che prima faceva fare alla destra Il Fatto Quotidiano In arte Ornella Vanoni, stasera su Rai 3 con Pino Strabioli: anticipazioni

In arte Ornella è il programma con Pino Strabioli in onda questa sera, 30 luglio 2020, in replica su Rai 3 in prima serata. Un omaggio da parte della Rai ad una signora della musica italiana, ...

Torino-Roma 2-3: gol e highlights. Vittoria in rimonta, giallorossi al 5° posto

Tre punti per mettere al sicuro l’obiettivo minimo stagionale. La Roma non sbaglia e centra il 5° posto, con una giornata di anticipo, grazie al successo esterno sul campo del Torino. Finisce 3-2, con ...

In arte Ornella è il programma con Pino Strabioli in onda questa sera, 30 luglio 2020, in replica su Rai 3 in prima serata. Un omaggio da parte della Rai ad una signora della musica italiana, ...Tre punti per mettere al sicuro l’obiettivo minimo stagionale. La Roma non sbaglia e centra il 5° posto, con una giornata di anticipo, grazie al successo esterno sul campo del Torino. Finisce 3-2, con ...