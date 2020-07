La Roma batte il Torino e si qualifica alla prossima Europa League (Di giovedì 30 luglio 2020) Torino, 29 luglio 2020- Una rimonta da brividi per la Roma : i giallorossi ribaltano il risultato contro il Torino e sigillano il terzo successo consecutivo che li qualifica ufficialmente alla fase a ... Leggi su quotidiano

acffiorentina : Terracciano para tutto ma non può nulla sui due rigori di Veretout; di Milenkovic il goal del momentaneo pareggio.… - Dalla_SerieA : Roma, Pallotta festeggia: “Grande serie di risultati, ottimo lavoro di Fonseca. Ora l’Europa League” (FOTO) -… - rebeccalandi88 : La Roma batte il Torino 3-2 ed è in Europa League - zazoomblog : La Roma batte il Torino Juve stracciata a Cagliari - #batte #Torino #stracciata #Cagliari - infoitsport : La Roma batte il Torino 3-2 ed è in Europa League -