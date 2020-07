La proiezione del film Joker spostata al 4 settembre 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutti le informazioni sulle proiezioni della rassegna 'Cinema all'aperto' sono pubblicate al seguente link https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Turismo/Eventi/Eventi-principali/Estate-a-Trento ... Leggi su trentotoday

cittametrobo : '100 anni di Enzo Biagi 1920-2020': Lizzano in Belvedere celebra la nascita del giornalista e scrittore che ha racc… - HankHC91 : RT @CorriereCultura: Sui monti a cercare bombe. Noi «I recuperanti» della Grande Guerra. Torna a distanza di 50 anni il film di Ermanno Olm… - paolobassi15 : Amo il Cesare, anche per questo. Avanti... sinceramente... quanti di noi vivono, decidono, giudicano, si muovono i… - miowid53 : RT @domenicosaretto: «Così sarà alla fine del mondo»: la parabola della rete, come quella della zizzania, si conclude con la proiezione ult… - TerraDiPalma : RT @paestumparco: GIFFONI@PAESTUM insieme per l’Italia della cultura e del cinema! Si inizia il 10 agosto a Velia con la presentazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : proiezione del Tutto esaurito per l'ultima proiezione del cinema sotto le stelle a Vidor. Cordiali: “Bella risposta dai cittadini” Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Benevento - Santamaria, D'Amore e Maccanico protagonisti del BCT Festival

A seguire – ore 22.30 in Piazza Cardinal Pacca - sarà la volta di Marco D’Amore che verrà premiato come miglior regista emergente per la sua opera prima “L’Immortale” e, prima della proiezione del ...

Albisola Superiore, gli eventi nel mese di agosto

magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”. Info: prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it a partire da venerdì 21 luglio. Visita a contributo 8 € (10 € per i non iscritti ...

A seguire – ore 22.30 in Piazza Cardinal Pacca - sarà la volta di Marco D’Amore che verrà premiato come miglior regista emergente per la sua opera prima “L’Immortale” e, prima della proiezione del ...magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”. Info: prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it a partire da venerdì 21 luglio. Visita a contributo 8 € (10 € per i non iscritti ...