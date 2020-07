La Pixar racconta l’Italia: il nuovo film si chiamerà “Luca” e sarà ambientato in Riviera (Di giovedì 30 luglio 2020) È con un tweet che la Pixar ha annunciato il titolo del nuovo film di animazione in uscita nelle sale statunitensi il 18 giugno 2021. Si chiamerà Luca. Un nome italiano? Già. E lo sarà anche l’ambientazione: una favolosa città della Riviera italiana. Sarà diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa. Luca, il protagonista, vive una tipica estate italiana: corse in Vespa, gelati, amori e soprattutto amicizia. Ma ovviamente qualcosa accade e la tranquilla vacanza non è più così tranquilla. “Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : La Pixar racconta l’Italia: il nuovo film si chiamerà “Luca” e sarà ambientato in Riviera -