La pandemia ha trasformato il mercato illegale della droga (Di giovedì 30 luglio 2020) L’impatto economico di covid-19 è stato immenso e l’influenza del virus ha toccato le vite di tutti. Un mercato, fra i tanti, che fino ad ora non era stato troppo toccato è quello delle droghe illegali. Sono queste le conclusioni di Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione europea, a partire da uno studio sui dati del mercato degli ultimi anni. Il rapporto sui mercati della droga dell’Unione europea del 2019 è stato pubblicato in collaborazione con l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda) il 29 maggio scorso. I dati presi in esame comprendono il periodo precedente la pandemia e il lockdown. Secondo il direttore dell’Emcdda, Alexis Goosdeel, «il commercio online e l’espansione dei sistemi di ... Leggi su linkiesta

d0minius : La pandemia ha trasformato il mercato illegale della droga - RaiQuattro : Stasera in prima visione alle 23:00 l’horror “The Cured'. Una pandemia ha trasformato buona parte della popolazion… - ZerbettoGiacomo : RT @ferrero7469: La deriva intellettuale del nostro Paese è manifestata dall'aver trasformato una pandemia in un derby politico. Se sei di… - ferrero7469 : La deriva intellettuale del nostro Paese è manifestata dall'aver trasformato una pandemia in un derby politico. Se… - Stampa_Estera : RT @DaniVerdu: Giuseppe Conte, da “burattino” a uomo di Stato. Così l’Europa e la pandemia lo hanno trasformato. La parabola di un uomo qua… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia trasformato La pandemia ha trasformato il mercato illegale della droga Linkiesta.it Sesso durante la pandemia: come cambia la ‘selezione’ di un partner

Un nuovo studio ha riportato dei dati interessanti sui rapporti sessuali nel corso della pandemia. Se si è notato un ovvio crollo degli incontri tra il 10 aprile e il 10 maggio, lo studio condotto dal ...

Durante il lockdown sono calati i parti prematuri

Durante la primavera 2020, negli ospedali piegati dalla gestione della pandemia, le uniche terapie intensive che hanno registrato un numero inaspettato di posti vuoti sono state quelle neonatali. Nell ...

Un nuovo studio ha riportato dei dati interessanti sui rapporti sessuali nel corso della pandemia. Se si è notato un ovvio crollo degli incontri tra il 10 aprile e il 10 maggio, lo studio condotto dal ...Durante la primavera 2020, negli ospedali piegati dalla gestione della pandemia, le uniche terapie intensive che hanno registrato un numero inaspettato di posti vuoti sono state quelle neonatali. Nell ...