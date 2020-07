La nuova vetrina digitale di Pisa Orologeria (Di giovedì 30 luglio 2020) Da oggi basta un clic per entrare nel mondo affascinante e senza tempo di Pisa Orologeria. Lo storico marchio, che raduna sotto di sé nomi prestigiosi del mondo dell’orologeria, dei gioielli e degli accessori, diventa digital grazie a Pisa Circle, una nuova sezione online, quasi fosse una vetrina, che permette al pubblico di visionare in qualunque momento e da qualsiasi luogo del mondo un’ampia selezione di oltre 2000 proposte. Leggi su vanityfair

gioeco : Le finaliste del Premio d’Aponte 2020 una vetrina sulla nuova canzone d’autrice - themusicway_mag : Le finaliste del Premio d’Aponte 2020, una vetrina sulla nuova canzone d’autrice - rietin_vetrina : UGL Rieti inaugura la nuova sede di Passo Corese - pricut : AVERSA (CE), ECCO LE FINALISTE DEL PREMIO D'APONTE 2020, UNA VETRINA SULLA NUOVA CANZONE D'AUTRICE | MezzoStampa -… - sportli26181512 : Lione, la voglia di riscatto Depay. Battere la Juve per trovare una nuova squadra: Lione, la voglia di riscatto Dep… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova vetrina

Vanity Fair.it

È uno dei paradossi della pandemia, almeno per il Lione che ha tentato disperatamente di far riprendere il campionato chiuso a fine aprile, senza riuscirci, ma alla fine guadagnando involontariamente ...La maggior parte è vuota da tempo. Altre non hanno riaperto a causa del covid-19. Altre ancora, con la crisi post emergenza, hanno allontanato le ultime ipotesi di rilancio. A Casale, in centro storic ...