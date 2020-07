La mossa di Trump: rinviare voto finchè non sarà sicuro (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente Usa Donald Trump, in corsa per la rielezione al voto del 3 novembre prossimo e a picco nei sondaggi, ha proposto di rinviare le elezioni fino a quando gli americani potranno votare "in sicurezza". "Con un voto postale universale, quella 2020 sarà l'elezione più INESATTA e FRAUDOLENTA nella storia. Sarebbe un grave imbarazzo per gli Usa. rinviare l'Elezione finchè le persone non potranno votare per bene, in sicurezza?" ha scritto su Twitter. Leggi su ilfogliettone

vaccari_franco : @PatriziaRametta @g_occhionero @matteorenzi Lo spero proprio. Sarebbe come se i Marines sbarcassero un'altra volta… - monsieur_dapoz : RT @busettodavide: Huawei supera Samsung e diventa leader del mercato mondiale di smartphone. E questo nonostante la guerra che gli è stata… - busettodavide : Huawei supera Samsung e diventa leader del mercato mondiale di smartphone. E questo nonostante la guerra che gli è… - fainformazione : L’ultima mossa dell’amministrazione Trump in vista delle prossime elezioni: chiudere i consolati cinesi Cresce la… -