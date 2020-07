La missione della Nasa per cercare tracce di vita su Marte (Di giovedì 30 luglio 2020) È tutto pronto per la missione Mars2020 della Nasa destinata a portare su Marte il quinto rover americano, Perseverance. Il lancio dalla base di Cape Canaveral, in Florida, è previsto per le 13:50 (ora italiana). It’s launch day! 🚀 Join @Nasa at 7 a.m. ET for live coverage of liftoff of @NasaPersevere aboard this @ulalaunch rocket. Launch to the Red Planet is scheduled for 7:50 a.m. ET: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/benx20ir1x — Nasa's Kennedy Space Center (@NasaKennedy) July 30, 2020 Il rover ha come obiettivo quello di cercare tracce di vita e di preparare la futura esplorazione umana, portando a bordo i materiali per tute e casco destinati agli ... Leggi su linkiesta

