La memoria e il futuro (Di giovedì 30 luglio 2020) Care Amiche ed Amici, La richiesta di Costituente Terra di convocare una Conferenza Mondiale sulla Sanità sull’esempio di quello che fecero nel 1945 le Nazioni Unite a San Francisco dopo la prova devastante della seconda guerra mondiale, comincia a fare il suo cammino. La novità della proposta, avanzata nell’ultima Newsletter di Costituente Terra e ora pubblicata sul nostro sito, sta nell’avvio di un costituzionalismo che porti intanto alla creazione della prima istituzione globale di garanzia, volta alla tutela del diritto umano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

borghi_claudio : Registratevi il discorso di Molinari. Conservatelo in memoria. Sono certo che verrà ascoltato molte volte in futuro. - virginiaraggi : Sami Modiano ha ricevuto stamane dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al meri… - ilva87161350 : @PasqualeTotaro Se un giorno la mia capacità espressiva diventasse così vasta da ospitare tutta l’arte, scriverei u… - 66Gianca : RT @abluce16: Via Margutta, una delle strade più belle ed evocative di Roma Questa è la targa, sporca e coperta in parte dalla pianta, affi… - EEvienia : RT @abluce16: Via Margutta, una delle strade più belle ed evocative di Roma Questa è la targa, sporca e coperta in parte dalla pianta, affi… -

Ultime Notizie dalla rete : memoria futuro Rai ha presentato i palinsesti di autunno. "Inclusione, coesione sociale, memoria, futuro e ragazzi" le parole chiave Primaonline Playstation 5 contro Xbox Series X, ecco il confronto

Xbox Series X vince sulla memoria interna. La console di casa Microsoft ... E’ chiaro l’intento di Sony e Microsoft nel guardare al futuro con queste console. Non lo ha negato Microsoft, che nel ...

Mattarella alla stazione di Bologna ricorda le vittime del 2 agosto e di Ustica: «Dolore, ricordo, verità»

Il dovere del ricordo della memoria perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e che va impedito per il futuro». Il Presidente è andato in visita anche al Museo per la Memoria di ...

Xbox Series X vince sulla memoria interna. La console di casa Microsoft ... E’ chiaro l’intento di Sony e Microsoft nel guardare al futuro con queste console. Non lo ha negato Microsoft, che nel ...Il dovere del ricordo della memoria perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e che va impedito per il futuro». Il Presidente è andato in visita anche al Museo per la Memoria di ...