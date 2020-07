La Meloni ha raggiunto Salvini, ora è la regina del centrodestra (Di giovedì 30 luglio 2020) Giorgia Meloni è la regina del centrodestra, nel senso che ha ormai quasi raggiunto Matteo Salvini nelle preferenze tra gli elettori della coalizione. A certificare la rimonta è un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it . La leader di FdI adesso è a soli 0,3 punti percentuali dal segretario della Lega. "Tra gli elettori dei partiti del centrodestra - riporta il sondaggio - il segretario della Lega viene scelto come leader della coalizione dal 41,2% del campione, mentre la presidente di Fratelli d'Italia si attesta al 40,9%. Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, ottiene il 17,9% dei consensi come leader del centrodestra". Va anche detto che la crescita della Meloni si registra anche a livello ... Leggi su iltempo

