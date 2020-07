La mamma del bimbo 'venduto' a Ostia: "L'ho visto: sta bene. Non è vero niente" (Di giovedì 30 luglio 2020) “L’ho visto sta bene, non è vero niente”. Sarebbero state queste le parole pronunciate da Samanta, la 18enne madre del bambino di 3 anni che il padre avrebbe tentato di ‘vendere’ per prestazioni sessuali sulla spiaggia di Ostia. A riportare le dichiarazioni della giovane, che sarebbero seguite all’incontro col piccolo ricoverato in stato di shock presso l’Ospedale “Grassi” di Ostia, è Fanpage.La 18enne ha dovuto sottoporsi al tampone prima di poter vedere il figlio. Ad accompagnarla Patrizia, la madre del papà del bambino. Dopo l’incontro, la famiglia avrebbe affermato: “Non ha fatto nulla, non è vero quello che ... Leggi su huffingtonpost

