La Mahle cambia proprietà: lavoro salvo per 349 dipendenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Buone notizie per i 349 lavoratori della Mahle. Gli impianti di La Loggia e di Saluzzo verranno infatti ceduti a Imr Group, azienda lombarda che opera nel settore della gommaplastica, con 2200 ... Leggi su torinotoday

Sospiro di sollievo per i 349 lavoratori della Mahle, azienda che produce pistoni per i motori diesel. Grazie all’accordo siglato ieri in serata gli impianti di La Loggia e di Saluzzo saranno rilevati ...Buone notizie per i 349 lavoratori della Mahle. Gli impianti di La Loggia e di Saluzzo verranno infatti ceduti a Imr Group, azienda lombarda che opera nel settore della gommaplastica, con 2200 dipend ...