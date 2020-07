La Juventus presenta la nuova maglia per la stagione 2020-2021 (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) La nuova maglia della Juventus per la stagione 2020-2021. Bande verticali pennellate sulla nuove casacche della Signora. Anche la Juventus presenta la nuova maglia per la stagione 2020-2021. La nuova casacca rappresenta un mix tra la tradizione e l’innovazione. Restano le classiche bande verticali bianche e nere, che però sono pennellate. Sponsor e scritte sono di un elegante color oro. Di seguito la video-presentazione pubblicata sul profilo ufficiale della Juventus. OUR STRIPES OUR STATEMENTVi presentiamo la nuova maglia Home ... Leggi su newsmondo

