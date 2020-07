La Fortuna: Stanley Tucci nella limited series di Alejandro Amenábar (Di giovedì 30 luglio 2020) Stanley Tucci tra i protagonisti dell'avventurosa limited series di Alejandro Amenábar La Fortuna, che coinvolgerà avventurieri, viaggi per mare e tesori sommersi. Stanley Tucci entra a far parte del cats della limited series originale di Alejandro Amenábar intitolata La Fortuna, adventure thriller in sei parti che vede nel cast anche gli spagnoli Álvaro Mel e Ana Polvorosa. Ispirata alla popolare graphic novel spagnola El Tesoro del Cisne Negro, di Paco Roca e Guillermo Corral, la miniserie in sei parti vede Stanley Tucci nei panni del cercatore di tesori Frank Wild, Álvaro Mel interpreta l'inesperto diplomatico Alex ... Leggi su movieplayer

