La dedica di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia per l’ultima di Temptation Island (Foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Stasera Filippo Bisciglia condurrà l’ultima puntata di Temptation Island e poche ore prima Pamela Camassa ha scritto per lui una dedica che non è solo una dichiarazione d’amore ma esprime l’orgoglio per il talento e la professionalità dell’uomo che ama (Foto). E’ vero, anche questa edizione condotta da Bisciglia è stata un successo e in parte è ovviamente anche per come sa gestire le coppie agli incontri, al falò. Filippo Bisciglia riesce sempre a calmare gli animi, a dire la parola giusta. Chissà come si comporterebbero Pamela Camassa e Filippo Bisciglia se ... Leggi su ultimenotizieflash

