La corsa a Marte entra nel vivo: lanciata la storica missione Mars 2020 della NASA, il rover Perseverance alla ricerca di vita sul Pianeta Rosso (Di giovedì 30 luglio 2020) Marte è sempre di più al centro dell’esplorazione spaziale e la corsa al Pianeta Rosso è più accesa che mai. Dopo Hope degli Emirati Arabi Uniti e Tianwen 1 della Cina, il lancio della missione Mars 2020 della NASA, avvenuto oggi con successo, è il 3° nell’arco di 10 giorni. Tutte e 3 hanno come destinazione Marte e tutte e 3 sfruttano la posizione favorevole del Pianeta che permette ai veicoli spaziali di raggiungerlo impiegando meno propellente. L’obiettivo delle 3 missioni è raccogliere più indizi e dati possibili per scoprire se su Marte ci sia mai stata ... Leggi su meteoweb.eu

