La cooperativa sociale Eco Onlus: In Campania il 37% dei minori vive in povertà (la media italiana è del 22%) (Di giovedì 30 luglio 2020) In Campania il 37,5% dei minori vive in stato di povertà e l’unica possibilità di poter invertire questa tragica tendenza risiede nella scuola e nell’educazione. A lanciare il grido l’allarme, in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, è la cooperativa sociale Eco Onlus che ha lanciato un messaggio video sul web. “L’infanzia è a rischio! – sottolinea Sofia Flauto, rappresentante della cooperativa – Non più bambini, non esseri umani ma strumenti a beneficio del più forte. Spesso convinti da una promessa di benessere, una prigione mascherata. Si tratta di una maglia intricata che stringe e costringe i genitori – il bisognoso – a continuare pur di ... Leggi su ildenaro

