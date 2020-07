La borraccia ecologica che si piega come un origami (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra le strade più battute per ridurre l’uso di plastica monouso c’è la produzione di borracce personali, utilizzabili in ogni occasione e utili per alleggerire le discariche. come il modello per surfisti e quello che consente di preparare un tè ovunque, anche origami si è fatta apprezzare per quanto offre, cioè la possibilità di portarsi dietro una borraccia pieghevole che diventa tascabile quando non si usa e si deve riporre in borsa o nei pantaloni, ma stabile e resistente quando si apre per bere. Grazie al metodo ideato dall’architetto bulgaro Peter Zaharinov della startup DiFold, la bottiglia da 750 millilitri passa dalla versione piatta a quella standard senza perdere qualità o piccole quantità della bevanda presente all’interno. Priva di odori, ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : borraccia ecologica La borraccia ecologica che si piega come un origami Wired.it Cremona, Padania Acque: successo per il progetto ‘Estate 20.20’. Distribuiti oltre 4600 ‘Acqua kit’ nei centri estivi della provincia

Da Casalmaggiore a Pandino, un coast to coast di 95 km attraverso la provincia di Cremona. Il progetto “Estate 20.20” targato Padania Acque ha fatto tappa in 47 comuni, riscuotendo un grande successo: ...

Da Casalmaggiore a Pandino, un coast to coast di 95 km attraverso la provincia di Cremona. Il progetto “Estate 20.20” targato Padania Acque ha fatto tappa in 47 comuni, riscuotendo un grande successo: ...