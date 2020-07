Kumbulla, Inter di nuovo in testa. Il Verona ha accettato 3 contropartite (Di giovedì 30 luglio 2020) I biancocelesti erano in vantaggio sulla corsa al centrale albanese, ma ora, scrive il quotidiano romano, ci sarebbe stato un controsorpasso dei nerazzurri. Juric avrebbe dato l'ok all'arrivo come ... Leggi su interdipendenza

FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - milanointerist : RT @fralittera: 'Controsorpasso #Inter alla Lazio su #Kumbulla. L'offerta nerazzurra prevede il prestito di Agoumé, la conferma del prestit… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Kumbulla, Inter in pole: i dettagli dell'affare - fralittera : 'Controsorpasso #Inter alla Lazio su #Kumbulla. L'offerta nerazzurra prevede il prestito di Agoumé, la conferma del… - passione_inter : CdS - L'Inter detta le condizioni per Tonali. Fiducia Kumbulla: il Verona vuole Agoumé - -