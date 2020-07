Katiuscia, la ragazza dei fotoromanzi degli anni ’70: «Ero la Chiara Ferragni dell’epoca!» (Di giovedì 30 luglio 2020) Se facciamo un salto indietro nel tempo, ci chiediamo chi fosse la Chiara Ferragni degli anni ’70/’80 e la risposta è Katiuscia. Nome d’arte di Caterina Piretti, ovvero la ragazzina più famosa dei fotoromanzi. Oggi 63 anni, padre bolognese e madre albanese, ha conosciuto a 15 anni la fama, i soldi, ma anche le droghe pesanti. Qualche giorno fa l’ex star dei fotoromanzi ha fatto due chiacchiere con il settimanale Libero. Insieme hanno ripercorso le tappe più significative della sua vita come il periodo della droga e la salvezza trovata nel figlio. Sono passati tanti anni ma Katiuscia rimane un emblema di un genere molto particolare. leggi anche ... Leggi su urbanpost

Era la ‘Chiara Ferragni’ degli anni ’70, tutti la conosciamo come Katiuscia, ma in realtà il suo vero nome è Caterina Piretti. Attrice italiana prevalentemente conosciuta per la sua attività di interp ...Caterina Piretti oggi ha 63 anni e forse a molti il suo nome di battesimo non dice granché. Katiuscia, la regina 15enne dei fotoromanzi invece sì. Icona degli anni ’70, si è raccontata ad Alessandra M ...