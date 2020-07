Katia Ricciarelli scossa a Io e Te da una lettera ricevuta: “Mi viene da piangere” (Di giovedì 30 luglio 2020) scossa da una lettera ricevuta durante trasmissione Io e Te, Katia Ricciarelli si commuove e racconta un particolare della sua vita Durante la trasmissione Io e Te condotta da Diaco la cantante soprano Katia Ricciarelli si è emozionata dopo aver letto una lettera. La Ricciarelli gestisce lo spazio all’interno della trasmissione che porta il titolo “La posta del cuore” e dà dei consigli. Una ragazza le ha scritto per raccontarle la sua storia. La 27enne ha scritto di avere un fratello di 4 anni più piccolo e di avere solo la madre. I genitori si erano separati dieci anni fa e la madre ha pensato sempre a loro. Spesso i due fratelli volevano convincerla ad uscire, ma lei preferiva starsene a casa. La ... Leggi su kontrokultura

