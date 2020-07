Katia Ricciarelli scoppia a piangere in diretta a Io e Te, Pierluigi Diaco preoccupato “Che succede?” (Di giovedì 30 luglio 2020) Katia Ricciarelli si commuove a Io e Te: il motivo Continua senza sosta la programmazione di Io e Te con Pierluigi Diaco. Il rotocalco pomeridiano di Rai Uno va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e il giornalista si avvale della presenza di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Stando ai palinsesti estivi, il format verrà trasmesso fino al prossimo 4 settembre per poi dare spazio alla nuova trasmissione di Serena Bortone che prenderà il post dell’uscente Vieni da me di Caterina Balivo. Nel terzo appuntamento settimanale in onda mercoledì 29 luglio 2020, la soprano ospite fissa del programma si è commossa durante la sua rubrica dedicata alle lettere d’amore dei telespettatori. Per quale ragione? Anche il padrone di casa ... Leggi su kontrokultura

