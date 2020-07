Katia Ricciarelli in lacrime a ‘Io e te’: «Dissi a mia madre che non l’avrei mai perdonata…» (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è riuscita a trattenere la commozione Katia Ricciarelli al programma quotidiano di Pierluigi Diaco in onda su Raiuno ‘Io e te’. La regina della lirica, come la chiama affettuosamente il conduttore, ospite fissa del format, è scoppiata in lacrime durante la rubrica dedicata alle lettere d’amore del pubblico. Una missiva di una giovane che non accetta la nuova vita della madre col suo nuovo compagno ha fatto sciogliere la soprano, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo. leggi anche l’articolo —> Katia Ricciarelli senza freni parla dei suoi tanti amori: «Ho fatto impazzire anche un frate!» Katia Ricciarelli in lacrime a ‘Io te’: ... Leggi su urbanpost

