Kate Middleton e Meghan Markle | il Royal Wedding che potrebbe farle incontrare

Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, si sposa. E il suo matrimonio potrebbe essere l'occasione per far incontrare nuovamente Kate Middleton e Meghan Markle, un'opportunità più unica che rara al punto in cui stanno le cose. Ma procediamo con ordine. Amelia Spencer è figlia di Charles Spencer, sorella della più nota Kitty Spencer, nipote di Diana e cugina di primo grado di William e Harry. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato storico, Greg Mallett che ha annunciato il lieto evento con alcune immagini condivise sul suo profilo Instagram. Amelia e Greg si sono conosciuti ai tempi dell'università, la loro storia d'amore è iniziata 10 anni fa e ora è arrivato il momento di fare il grande passo verso ...

