Kansai Yamamoto, lo stilista muore a 76 anni, famoso per aver collaborato con David Bowie (Di giovedì 30 luglio 2020) Lutto nel mondo della moda, è scomparso a 76 anni lo stilista Kansai Yamamoto, diventato celebre per la sua collaborazione con David Bowie Il mondo della moda è in lutto, è morto a 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto. Celebre per i suoi abiti ultra moderni e per la sua lunga collaborazione con David Bowie, era un’anima eclettica. A dirlo è anche la figlia, Mirai, che ha annunciato su Instagram la sua scomparsa. La donna ha detto che il suo papà è morto il 21 luglio scorso circondato dai suoi affetti. Su Mirai Yamamoto ha scritto parole meravigliose del padre. Ha detto infatti che Kansai era un ... Leggi su kontrokultura

