Juventus | ufficiale il ritorno di Andrea Pirlo | sarà allenatore dell’Under 23

Se ne parlava da diverso tempo, adesso la notizia è stata confermata: Andrea Pirlo torna alla Juventus. L'ex centrocampista ha accettato il ruolo di allenatore della squadra Under 23 bianconera che quest'anno ha vinto la Coppa Italia di categoria. A breve verrà comunicata anche la separazione da Filippo Fusco, dirigente responsabile della Juventus U23 nell'ultima stagione. Non solo Pirlo ma anche un altro ex bianconero tornerà alla base. Marco Storari infatti sta lavorando per concludere il corso da direttore sportivo per ricorprire tale incarico nella Juventus U23: nel suo primo anno da dirigente lavorerà insieme a Federico Cherubini, Claudio Chiellini e Giovanni Manna, che in queste due stagioni si sono occupati di ...

